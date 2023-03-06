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  • Manisa'da feci kaza. Beton mikserinin çarptığı kadın öldü kızı yaralandı

Manisa'da feci kaza. Beton mikserinin çarptığı kadın öldü kızı yaralandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, beton mikserinin çarptığı kadın hayatını kaybetti, kızı ise yaralandı.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 17:46
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Manisa'da feci kaza. Beton mikserinin çarptığı kadın öldü kızı yaralandı

Manisa'da feci kaza. Beton mikserinin çarptığı kadın öldü kızı yaralandı
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, beton mikserinin çarptığı kadın hayatını kaybetti, kızı ise yaralandı.

Abdullah T. yönetimindeki 45 EG 411 plakalı beton mikseri, Şehitler Mahallesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe İşnel (42) ve kızı Emine Nehir İşnel'e (19) çarptı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan anne ve kızı, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ayşe İşnel, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Abdullah T, polis ekiplerince gözaltına alındı. (AA)

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