Manisa'da iki kişi arasında kavga. 1 ölü

Olay, Hacıishak Mahallesi'nde gerçekleşti. İddialara göre, daha önce aralarında husumet bulunan S.D. ile Fatih Uyar arasında bir tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.D., yanında bulunan tabancayı kullanarak Uyar'a ateş etti. Ağır yaralanan Uyar, çevredeki vatandaşlar tarafından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından Uyar'ın yakınları hastaneye akın ederken, polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Saldırgan S.D., hızlı bir şekilde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet güçleri, olay yerinde detaylı incelemelerde bulunarak, saldırıda kullanılan silah ve diğer delilleri topladı. Soruşturma devam ediyor.