Manisa'da işçi servisi ile TIR çarpıştı: 1'i ağır 23 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde domates yüklü TIR ile işçi servis midibüsünün çarpıştığı kazada, 1'i ağır 23 kişi yaralandı.

KAYNAK: DHA
Manisa'da işçi servisi ile TIR çarpıştı: 1'i ağır 23 yaralı

Kaza, saat 11.30 sıralarında Ankara-İzmir E96 kara yolu Durasıllı Işıklı Kavşağı'nda meydana geldi. Kula'dan, Salihli istikametine giden Mehmet Mirşeyhanlı (41) yönetimindeki 38 F 3842 plakalı domates yüklü TIR ile işçileri taşıyan Ali Osman Günak'ın (61) kullandığı 45 J 7142 plakalı midibüs kavşakta çarpıştı. Kazada midibüs sürücüsü Ali Osman Günak ile serviste bulunan L.D. (45), T.K. (37), E.A. (35), A.T. (19), Ü.T. (24), M.O. (24), H.Y. (41), E.E. (45), M.Ş. (41), S.F. (43), A.E. (32), Ç.F. (18), A.G. (30), M.D. (34), F.A. (32), O.K. (45), Ö.T. (22), H.Ö. (36), U.Ö. (33), H.İ.Ö. (36) A.D. (28) ve S.B. (28) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastanelere götürülerek tedaviye alındı.

Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı midibüs sürücüsü Günak'ın Turgutlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi. TIR sürücüsü Mehmet Mirşeyhanlı ise ifadesi alınmak üzere Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldüğü bildirildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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