Manisa'da kaçak ütün operasyonu: 3 ton tütün ele geçirildi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şube müdürlükleri ve Salihli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında S.F.S.'nin (35) kullandığı kamyonu durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca, 20 fişek ve 3 ton 120 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. S.F.S. gözaltına alındı.

Tütünün İzmir'deki alıcılara gittiğinin belirlenmesi üzerine İzmir'de düzenlenen operasyonda M.Ö. (35), B.F. (36), A.I. (42), A.E. (41) ve İ.Ö. (57) de yakalandı.

Manisa’da kaçakçılık operasyonunda tonlarca tütün ele geçirildi

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