Manisa'da Kent Lokantası'na vatandaşlardan akın. Ucuz yemek için uzun kuyruklar oluşturdu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in seçim vaatleri arasında yer alan 'Kent Lokantası ve Halk Mandırası' projesi Şehzadeler ilçesinde hayata geçirildi. Yoğun katılımın olduğu, adeta mitingi andıran açılışta vatandaşlara ilk güne özel ücretsiz olarak yemek ikramında bulunulurken, günlük menü fiyatı ise 50 TL olarak belirlendi.

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Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Şehzadeler ilçesinde bulunan Bahri Sarıtepe Gençlik Merkezi giriş katında ilk Kent Lokantası ve Halk Mandırası hizmete açıldı.

Özellikle dar gelirli vatandaşlara yönelik uygun fiyatlı ve lezzetli yemekler sunmayı amaçlayan kent lokantasında menü fiyatı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek tarafından 50 TL olarak açıklandı.

Günlük 500 kişilik yemeğin servis edileceği lokantadan vatandaşlar 12.00 ile 14.00 saatleri arasında faydalanacak. Öte yandan kent lokantasıyla birlikte açılan halk mandırasında da Manisalı üreticilerden alınan süt ve süt ürünleri satışa sunulacak.

Yoğun katılımın olduğu, adeta mitingi andıran açılışta konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, “Seçim döneminde söz vermiştik. Ülkenin bir çok yerinde vardı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun öncülüğünü yaptığı kent lokantasını bugün Manisa’ma kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Kent lokantamız sosyal belediyecilik hizmetinin en önemli simgeleri haline geldi. Amacımız bu ekonomik krizde vatandaşımızın bir nebze de olsa yanında olabilmek. Bugün ayrıca halk mandırayı açıyoruz. Kent lokantasıyla halk mandırayı aynı mekanda buluşturduk. Halk mandırayla süt üreticilerini ve hayvancılığı destekleyerek daha yaygın hale getirmek. Bugün süt normalde 12-13 TL’ye alınırken, Manisa Büyükşehir Belediyesi 17 TL gibi çok astronomik bir rakamla üreticilerimizden alıyor. Aldığımız bu sütü içme sütü olarak ve yaklaşık 15 çeşit süt mamulleriyle birlikte halk mandıramız aracılığıyla vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Hem de piyasa fiyatlarının yüzde 25 daha da altında” dedi.

Kent lokantası ve halk mandırayla birlikte üreticileri de güçlendirmeyi hedeflediklerini söyleyen Başkan Zeyrek, “Burada üreticiyi güçlendirmek ve sağlıklı ekonomik süt ürünlerini vatandaşlarımızla buluşturmayı amaçlıyoruz. Bugün Şehzadeler ilçemizde bir kent lokantasını ve halk mandırayı başlattık. Çok kısa süre içerisinde 17 ilçemizde hayata geçecek bir uygulamadır.

Bununla da kalmıyoruz her sabah güne merhaba çorbasıyla birlikte 2 bin öğrencimize ilk okuldan üniversiteye kadar öğrencilere çorba ikram ediyoruz. Ben nasıl kendi evladımın güne aç başlamamasını, günde bir sıcak yemek yemesini istiyorsam Manisa’da yaşayan 1,5 milyon vatandaşımıza aynı özenle onlara bu hizmetle buluşturmaya her zaman devam edeceğim. Seçim boyunca hep tekrarladım. Biz halkın parasını halk için harcayacağız. Ranta değil halka hizmet edeceğiz. Kent lokantası bunun en önemli göstergesidir. Hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Manisalı lokanta esnafını da korumak adına kent lokantasında yemeği 500 kişiyle sınırlı tuttuklarını ifade eden Başkan Zeyrek, “Yaklaşık 500 kişilik yemek çıkartacağız. Bunu sınırlı tutmamızın sebebi lokantacı esnafımızı da düşünmemiz. 50 TL gibi sembolik bir rakamdan veriyoruz. 500 kişilik yemekle birlikte hem esnafımızı koruyacak hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dokunacağız. 2024 yılı bitmeden Akhisar, Turgutlu, Soma ve Salihli’ye de kent lokantalarımızı hizmete almayı düşünüyoruz. Kent lokantamız saat 12.00 ile 14.00 arasında hizmet verecek. Halk mandıramız sabah 08.00’de açılıyor akşam 18.00’e kadar açık” dedi.

Başkan Zeyrek ve beraberindekiler konuşmanın ardından açılış kurdelesini kesti. Önlüğünü giyerek tezgah başına geçen Başkan Zeyrek, güveç, pirinç pilavı, salata, tatlı ve ayrandan oluşan menüyü kendi elleriyle vatandaşlara servis yaptı.