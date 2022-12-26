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Otomobil ile motosikletin feci kazası: 1 yaralı

Manisa Turgutlu'da otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 13:49
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Manisa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı

Otomobil ile motosikletin feci kazası: 1 yaralı
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İHA'nın haberine göre, Manisa’nın Turgutlu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Turgutlu ilçesi Turan Mahallesi üzerinde meydana geldi. İlçenin işlek caddelerinden olan Akçakmak Yolu üzerinde Mustafa Ö. (72) idaresindeki 45 M 1600 plakalı otomobil ile Aptullah E.Y. (21) idaresindeki 45 AJH 413 plakalı motosiklet çarpıştı.

Vatandaşların bilgi vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü Aptullah E.Y. yaralanırken olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Turgutlu Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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