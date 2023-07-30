Manisa'da pizzacıda silahlı saldırı. 1 ölü, 1 yaralı

Olay, Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Muradiye Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki pizza restoranına motosikletle gelen ve henüz kimliği tespit edilemeyen kişi, tabancayla ateş ederek olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, restoran çalışanı Sultan Zencirci'nin (27) yaşamını yitirdiğini, diğer çalışan Gül D'nin (45) ise yaralandığını belirledi.

Ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılan kadının sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Ekipler, motosikletle kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.