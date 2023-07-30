Manisa'da pizzacıda silahlı saldırı. 1 ölü, 1 yaralı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde pizza restoranına motosikletle gelen kişi, silahla restorana ateş açtı. Saldırıda restoranda çalışan bir kadın ölürken, diğer kadın çalışan ise yaralandı.

KAYNAK: AA
Manisa'da pizzacıda silahlı saldırı. 1 ölü, 1 yaralı

Olay, Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Muradiye Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki pizza restoranına motosikletle gelen ve henüz kimliği tespit edilemeyen kişi, tabancayla ateş ederek olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, restoran çalışanı Sultan Zencirci'nin (27) yaşamını yitirdiğini, diğer çalışan Gül D'nin (45) ise yaralandığını belirledi.

Ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılan kadının sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Ekipler, motosikletle kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Öne Çıkanlar
Eyyam-ı Bahur ne demek? Eyyam-ı Bahur sıcakları ne anlama geliyor?
Eyyam-ı Bahur ne demek? Eyyam-ı Bahur sıcakları ne anlama geliyor?
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Atatürk milleti tartaklayan CHP’li vekilleri görse bastonuyla kovalardı
Türk Kasabı Devşirme Paşa ve Anadolu topraklarına yayılan kan kokusu
Türk Kasabı Devşirme Paşa ve Anadolu topraklarına yayılan kan kokusu
TFF'de kimlere milyonlarca lira tazminat ödendi. Şerafettin Tilki büyük skandalı ortaya çıkardı
TFF'de kimlere milyonlarca lira tazminat ödendi. Şerafettin Tilki büyük skandalı ortaya çıkardı
Sayın Tanal eleştirdiğiniz Erdoğan’dan ne farkınız kaldı?
Sayın Tanal eleştirdiğiniz Erdoğan’dan ne farkınız kaldı?
Aşure Günü’nde yapılacak ibadetler neler? Aşure Günü’nde hangi dualar okunur?
Aşure Günü’nde yapılacak ibadetler neler? Aşure Günü’nde hangi dualar okunur?
Son Haberler
Çanakkale’de ormanlık alanda yangın Güncel
Çanakkale’de ormanlık alanda yangın
Milyonlarca ehliyet sahibini ilgilendiriyor! Süreyi geçirene rekor ceza Ekonomi
Milyonlarca ehliyet sahibini ilgilendiriyor! Süreyi geçirene rekor ceza
Hürren Sultan'ın büyük başarısı. Listedeki tek Türk Magazin
Hürren Sultan'ın büyük başarısı. Listedeki tek Türk
Fenerbahçe'ye Dinamo Zagreb engeli. Livakovic için istedikleri ücret belli oldu Spor
Fenerbahçe'ye Dinamo Zagreb engeli. Livakovic için istedikleri ücret belli oldu
İstiklal Caddesi’nde restoranın çatısı yandı Güncel
İstiklal Caddesi’nde restoranın çatısı yandı
Muharrem İnce Akbelen’e jandarma korumasıyla gitti vatandaşlar tepki gösterdi Siyaset
Muharrem İnce Akbelen’e jandarma korumasıyla gitti vatandaşlar tepki gösterdi