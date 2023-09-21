Manisa'da sendika değiştirdiği için işten çıkarılan maden işçisi binanın çatısına çıktı: Bebeğimi doktora götüremedim

Manisa Soma'da sendika değiştirdiği için işten çıkarıldığını iddia eden maden işçisi binanın çatısına çıktı ve "Sendikalı olduğum için işten çıkarıldım. Bebeğimi doktora götüremedim" dedi.

Manisa'da sendika değiştirdiği için işten çıkarılan maden işçisi binanın çatısına çıktı: Bebeğimi doktora götüremedim

Bağımsız Maden-İş’te sendikalı olduğu için Yeni Anadolu Madencilik tarafından işten çıkarılan maden işçisi Manisa Soma Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) binasının çatısına çıktı.

İşçinin videosu Twitter (X)'da Bağımsız Maden İş adlı kullanıcı adı tarafından paylaşıldı.

"OCAĞIN HER YERİNDE BENİM EMEĞİM VAR"

“Türkiye Maden-İş sendikası temsilcileri yalancı şahitlik yapıp çıkış kâğıdımın altına imza attılar.” Bu işin doğrudan sorumlularından biri de sarı sendikadır. TKİ de en az şirket kadar sorumludur. “TKİ’nin hissedarı olduğu kontrole geldiği ocağın her yerinde benim emeğim var!

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"20 GÜNLÜK ÇOCUĞUMU SAĞLIK KONTROLÜNE GÖTÜREMEDİM"

Üç buçuk ay önce 26 numaralı işten çıkış koduyla işten çıkarıldığı için tazminat alamadığını söyleyen işçi, belediye başkanı ve kaymakamla görüştüğünü fakat bir sonuç alamadığını söyledi.

Amacın ‘işçilere kendisi üzerinden gözdağı vermek olduğunu’ söyleyen Gündoğan, "20 günlük çocuğumu sağlık kontrolüne götüremedim" dedi.

"KİMSE 'SENİN SUÇUN ŞU' DEMİYOR"

Bağımsız Maden İş'in konuyla ilgi paylaşımı şu şekilde:

“Kimse senin suçun şu, bu yüzden işten çıkarıldın demiyor!” Sendika temsilcimiz Soma TKİ binasının çatısından paylaştığı video ile kendisine yapılan sendikal baskı ve mobingi anlatıyor. İşçileri bu raddeye getirmeyin, madencileri sınamayın, Ramazan’a işini derhal geri verin!

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