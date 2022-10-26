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Sırtından vurulan kız 47 gün sonra öldü

Manisa’da geçtiğimiz 6 Eylül tarihinde kendisini kaçırmaya çalışan şahıs tarafından sırtından vurulan ve taburcu olduktan sonra tedavisine evde devam edilen 21 yaşındaki Hilal Sultan Kırgöz, 47 gün sonra fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 15:16
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Manisa'da sırtından vurulan kız 47 gün sonra öldü

Sırtından vurulan kız 47 gün sonra öldü
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İHA'nın haberine göre, Manisa’da bir sürücü kursunda eğitmenlik yapan Önder Lafçı (43), 6 Eylül günü daha önce direksiyon kursu verdiği Hilal Sultan Kırgöz’ün evinin önüne geldi. İddiaya göre Lafçı, evden çıkan genç kızı zorla aracına bindirmek istedi. Çevredekilerin müdahalesi üzerine evin önünde arbede çıktı. 

Önder Lafçı, bu sırada kaçmaya çalışan genç kızı tabancayla sırtından vurdu. Hilal Sultan Kırgöz, kanlar içinde yere yığılırken, Lafçı ise yoldan geçen bir kamyonetin kasasına binerek kaçtı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Merkez Efendi Hastanesi’ne kaldırılan Kırgöz, buradaki ilk müdahalenin ardından da Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesi’ne sevk edildi. 

CENAZEDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Kırgöz, burada bir hafta yoğun bakımda tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Kırgöz’ün sırtındaki kurşun ise bu ay başında Şehzadeler ilçesindeki bir özel hastanede yapılan ameliyatla çıkartıldı. Tedavisine evde devam edilen Hilal Sultan Kırgöz, 47 gün sonra fenalaşınca tekrar Merkez Efendi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kırgöz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 

Hilal Sultan Kırgöz’ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adlı Tıp Kurumu’nun morguna gönderilirken, olayın ardından zanlı Önder Lafçı aynı gün saklandığı Buca ilçesindeki bir bağ evinde yakalandı. Lafçı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hayatını kaybeden Hilal Sultan Kırgöz için bugün memleketi Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Bostanlar Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede baba Veysel Kırgöz, ayakta durmakta zorlanırken, anne Zeynep Kırgöz ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Genç kızın naaşı, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığına defnedildi.

Cenaze namazı sonrası gözyaşlarıyla konuşan anne Zeynep Kırgöz, adalet beklediklerini ve zanlı Önder Lafçı’nın en ağır ceza almasını istediklerini söyledi.

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