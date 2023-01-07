Tırın arkadan çarptığı otomobilde 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

(AA) - Alaşehir-Salihli kara yolunda Ahmet K'nin kullandığı 31 AGL 66 plakalı tır, Piyadeler Mahallesi yakınında Şerafettin Gülmez idaresindeki 45 K 0627 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde otomobilde sürücü Şerafettin Gülmez ile ablası Birgül Akça'nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu otomobilde sıkıştığı yerden çıkarılan ve ağır yaralı olduğu belirlenen sürücünün eşi Sevil Gülmez ise Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan otomobile çarpan tırın sürücüsü Ahmet K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.