Manisa'da trafik kazası: 4 yaralı

İHA’nın haberine göre, Alaşehir-Denizli karayolu Delemenler Mahallesi kavşağında meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Durumları ağır olmayan yaralılar Alaşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Aydınlı bir aile Alaşehir’de bulunan yakınlarını ziyarete gelirken, saat 09.30 sıralarında Delemenler Mahallesi kavşağında 09 AGY 131 plakalı otomobili kullanan H.A. (53) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, otomobil refüje çarparak karşı şeride döndü. Araçta bulunan A.E.A. (13), E.S. (54) ve N.S. (63) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Alaşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor.