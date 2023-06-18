Manisa'da trafik kazası: 4 yaralı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarpıp karşı şeride geçti. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Manisa'da trafik kazası: 4 yaralı

İHA’nın haberine göre, Alaşehir-Denizli karayolu Delemenler Mahallesi kavşağında meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Durumları ağır olmayan yaralılar Alaşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Aydınlı bir aile Alaşehir’de bulunan yakınlarını ziyarete gelirken, saat 09.30 sıralarında Delemenler Mahallesi kavşağında 09 AGY 131 plakalı otomobili kullanan H.A. (53) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, otomobil refüje çarparak karşı şeride döndü. Araçta bulunan A.E.A. (13), E.S. (54) ve N.S. (63) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Alaşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Öne Çıkanlar
Sen olsan ne silkelerdin be Süleyman
Sen olsan ne silkelerdin be Süleyman
Uğur Dündar Fenerbahçe'den istifa etti
Uğur Dündar Fenerbahçe'den istifa etti
Doktor Melek Bağçe’nin ASM’de katledilmesine tepki: AVM’ler kadar değer görmek istiyoruz
Doktor Melek Bağçe’nin ASM’de katledilmesine tepki: AVM’ler kadar değer görmek istiyoruz
Erden Timur'dan flaş Lale Orta açıklaması! 'Lale Orta'yı istemiyoruz'
Erden Timur'dan flaş Lale Orta açıklaması! 'Lale Orta'yı istemiyoruz'
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na büyük kıyak
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na büyük kıyak
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin içindeki virüsü açıkladı
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin içindeki virüsü açıkladı
Son Haberler
Kurban Bayramı öncesi akıl almaz dolandırıcılık ortaya çıktı. İnternetteki bu tuzağa dikkat Güncel
Kurban Bayramı öncesi akıl almaz dolandırıcılık ortaya çıktı. İnternetteki bu tuzağa dikkat
Meclisteki o partilerle ilgili bomba AKP kulisi. Talat Atilla açıkladı Siyaset
Meclisteki o partilerle ilgili bomba AKP kulisi. Talat Atilla açıkladı
Kargo paketinden çıkan şey şok etti. Akvaryum bitkisi diye bakın ne koymuşlar Güncel
Kargo paketinden çıkan şey şok etti. Akvaryum bitkisi diye bakın ne koymuşlar
Şehit ve gazi çocuklarının ilk tiyatro oyunu heyecanı Kültür Sanat
Şehit ve gazi çocuklarının ilk tiyatro oyunu heyecanı
Altın fiyatları için dikkat çeken tahmin Ekonomi
Altın fiyatları için dikkat çeken tahmin
YKS'de ikinci oturum heyecanı Güncel
YKS'de ikinci oturum heyecanı