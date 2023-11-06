Manisa'da trafik kazası: 7 yaralı

Manisa’nın Selendi ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Manisa'da trafik kazası: 7 yaralı

Manisa'nın Selendi ilçesinden Demirci ilçesi istikametine doğru seyir halinde olan Kemal S. yönetimindeki 45 RV 427 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ramazan Ş. idaresindeki 45 U 3191 plakalı traktör ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil şarampole kayarken, traktör ise kullanılamaz hale geldi. Kazada otomobil sürücüsü Kemal S. ile yolcu konumunda bulunan Gamze C, Sena T, İlknur C. ile traktör sürücüsü Ramazan Ş. ve yolcuları Meryem M. ve Dursun M. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları, Selendi Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öne Çıkanlar
Kasım ayında burçları neler bekliyor? Kasım aylık burç yorumları
Kasım ayında burçları neler bekliyor? Kasım aylık burç yorumları
Beşiktaş'ı kimin kurtaracağını Gürel Yurttaş açıkladı. Beşiktaş'ın evlatlarına 'Sizi düşünmüyorum' diyen mi, 'Birlikte çalışacağız' diyen mi?
Beşiktaş'ı kimin kurtaracağını Gürel Yurttaş açıkladı. Beşiktaş'ın evlatlarına 'Sizi düşünmüyorum' diyen mi, 'Birlikte çalışacağız' diyen mi?
MasterChef All Star 141. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 141. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 5 Kasım MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 5 Kasım MasterChef All Star’dan kim gitti?
CHP’nin armasından sökülen ok vatanın kalbine mi saplanacak?
CHP’nin armasından sökülen ok vatanın kalbine mi saplanacak?
MasterChef Barış kimdir? MasterChef All Star Barış Demir kaç yaşında nereli?
MasterChef Barış kimdir? MasterChef All Star Barış Demir kaç yaşında nereli?
Son Haberler
Hasan Can Kaya flörtleşen çifte tepki gösterdi Magazin
Hasan Can Kaya flörtleşen çifte tepki gösterdi
El Cezire'den flaş iddia: Blinken Türkiye’ye Hamas’a baskı çağrısı yaptı Dünya
El Cezire'den flaş iddia: Blinken Türkiye’ye Hamas’a baskı çağrısı yaptı
İmamoğlu’ndan Babacan’a taziye ziyareti Gündem
İmamoğlu’ndan Babacan’a taziye ziyareti
Adnan ne demek? Adnan isminin anlamı nedir? Gündem
Adnan ne demek? Adnan isminin anlamı nedir?
2023’te 13 bin 334 kişi hafızlık icazetnamesi aldı Gündem
2023’te 13 bin 334 kişi hafızlık icazetnamesi aldı
Aç kalan ayılar arı kovanlarını parçaladı Gündem
Aç kalan ayılar arı kovanlarını parçaladı