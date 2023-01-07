Manisa'da uyuşturucu operasyonu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde narkotik ekipleri tarafından bir ikamette yapılan aramada çok sayıda esrar ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda Alaşehir ilçesinde bir ikamette yapılan aramada; 3 parça halinde 907,2 gram esrar maddesi, 470 gram skunk maddesi, 57 adet dentetik ecza hapı, 1 adet hassas terazi, 1 adet tüfek, 1 adet 7.65 mm tabanca, 9 adet 7.65 fişek ele geçirildi.

Konuyla ilgili H. A. (20) isimli şüpheli şahıs 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli H.A., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.



(Kaynak: İHA)