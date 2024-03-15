Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 11 tutuklama

Kaynak: İHA
Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 11 tutuklama
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Akhisar, Alaşehir, Turgutlu ve il merkezinde "Uyuşturucu Madde Ticareti" yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında bin 36 adet sentetik ecza, 204,83 gram metamfetamin, 27 bin 11 gram esrar, 1.40 gram bonzai ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 11 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Gözaltına alınan şüpheliler arasında O.Y. (23), M.B.A. (23), İ.B. (48), D.C. (34), S.K. (27), K.E. (38), M.E. (40), S.K. (31), B.Y. (23), C.Ö. (22), H.E. (28) bulunuyor. Manisa Emniyeti'nin başarılı operasyonu, uyuşturucu tacirlerine karşı sürdürülen mücadelede önemli bir adım olarak kaydedildi.

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