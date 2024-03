Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 11 tutuklama

Operasyon kapsamında bin 36 adet sentetik ecza, 204,83 gram metamfetamin, 27 bin 11 gram esrar, 1.40 gram bonzai ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 11 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Gözaltına alınan şüpheliler arasında O.Y. (23), M.B.A. (23), İ.B. (48), D.C. (34), S.K. (27), K.E. (38), M.E. (40), S.K. (31), B.Y. (23), C.Ö. (22), H.E. (28) bulunuyor. Manisa Emniyeti'nin başarılı operasyonu, uyuşturucu tacirlerine karşı sürdürülen mücadelede önemli bir adım olarak kaydedildi.