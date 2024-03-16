Motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı '1 yaralı'

Kaynak: İHA
Motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı '1 yaralı'
Adıyaman’ın Sincik ilçesinde bir motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü savrularak ağır yaralandı.

Kaza, Sincik Boğazı mevkiinde yaşandı. Osman Y. idaresinde bulunan 34 SLK 53 plakalı hafif ticari araç ile Musa S. yönetimindeki plakası henüz bilinmeyen motosiklet çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Musa S.'nin ağır yaralandığı öğrenildi. Motosiklet sürücüsü, olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesi sonrası Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Hayati tehlikesi devam eden ağır yaralı sürücü daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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