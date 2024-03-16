Motosiklet park halindeki otomobile çarptı '2 yaralı

Kaza, Talas ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. K.Ö.'nün kullandığı 38 AAB 086 plakalı motosiklet, park halindeki 03 DC 470 plakalı otomobile çarptı.

Kaza esnasında motosiklette bulunan 2 kişi düşerek yaralandı. Otomobilde ise maddi hasar meydana geldi. Çevredekilerin durumu yetkililere bildirmesinin üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılırken motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.