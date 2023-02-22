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Uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Manisa’da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 11:51
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Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
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Manisa’da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

İHA’nın haberine göre, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Soma Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde 1 şahsın üzerinde, aracında ve ikametinde yapılan aramalarda; 27 gram esrar ve 10 gram metamfetamin ele geçirildi.

H.Z. (30) isimli şüpheli, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

ALAŞEHİR'DE METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince yapılan fiziki takip neticesinde durdurulan 1 şahıs üzerinde yapılan aramada; 17,6 gram metamfetamin ele geçirildi. Konuyla ilgili şüpheli M.K. (34), "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. Şüpheli M.K., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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