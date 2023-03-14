14 Mart 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Manisa’daki cinayete 2 tutuklama   

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 2 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 20:52
Takip Et

Manisa’daki cinayete 2 tutuklama   

Manisa’daki cinayete 2 tutuklama   
+
Aa
-

Turgutlu ilçesi İstiklal Mahallesi Gündüz Sokak'ta 12 Mart'ta bir evde Çetin Ceviz isimli bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesi olayının ardından gözaltına alınan ve sabah saatlerinde adli makamlara sevk edilen 6 şüpheliden S.A., F.K., A.E. ve D.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.D. ile M.S.Ş. birlikte fail sıfatıyla kasten adam öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

NE OLMUŞTU?

Gündüz Sokak'ta, S.A.’ya ait evde alkol alan S.A., F.K., A.E. ve Çetin Ceviz ile eve sonradan gelen M.S.Ş.  arasında tartışma çıkmış, Ceviz’i karın boşluğundan bıçaklayan M.S.Ş. ve A.D. olay yerinden kaçmıştı. Ceviz'in hayatını kaybettiği olayla ilgili S.A., F.K. ve A.E. gözaltına alınmıştı. 

Olay yerinden kaçan M.S.Ş. ile şahsın kaçmasına yardımcı olduğu bildirilen M.G. de Turgutlu-Manisa arasında Ova mevkiinde kovalama sonucu yakalamış, araçta bulunan ve kaçtığı iddia edilen A.D. ise dün sabah emniyet güçlerine teslim olmuştu. (İHA)    

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fatih Portakal'ın seçim anketinde dev fark. Tam 1 milyon kişi oy kullandı
1
﻿Fatih Portakal'ın seçim anketinde dev fark. Tam 1 milyon kişi oy kullandı
﻿Fatih Portakal'ın seçim anketinde dev fark. Tam 1 milyon kişi oy kullandı
﻿11 seçim anketinin ortalamasından ne çıktı. Her partide bu sonuçlar konuşuluyor
2
﻿11 seçim anketinin ortalamasından ne çıktı. Her partide bu sonuçlar konuşuluyor
﻿11 seçim anketinin ortalamasından ne çıktı. Her partide bu sonuçlar konuşuluyor
﻿Meteoroloji'den 5 il için 'son dakika' uyarısı
3
﻿Meteoroloji'den 5 il için 'son dakika' uyarısı
﻿Meteoroloji'den 5 il için 'son dakika' uyarısı
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın arşivini açtı. 26 yıl önce yaptığı konuşmayı paylaştı
4
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın arşivini açtı. 26 yıl önce yaptığı konuşmayı paylaştı
﻿Şahan Gökbakar Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın arşivini açtı. 26 yıl önce yaptığı konuşmayı paylaştı
﻿CHP hatırlattı. Buharlaşan 128 milyar dolar, Depremin toplam zararı 126 milyar dolar
5
﻿CHP hatırlattı. Buharlaşan 128 milyar dolar, Depremin toplam zararı 126 milyar dolar
﻿CHP hatırlattı. Buharlaşan 128 milyar dolar, Depremin toplam zararı 126 milyar dolar
﻿Ankara kulislerindeki müthiş iddia. Murat Yetkin iktidarın yaptığı Kılıçdaroğlu hazırlığını açıkladı
6
﻿Ankara kulislerindeki müthiş iddia. Murat Yetkin iktidarın yaptığı Kılıçdaroğlu hazırlığını açıkladı
﻿Ankara kulislerindeki müthiş iddia. Murat Yetkin iktidarın yaptığı Kılıçdaroğlu hazırlığını açıkladı
﻿Jesus'tan flaş Sevilla kararı
7
﻿Jesus'tan flaş Sevilla kararı
﻿Jesus'tan flaş Sevilla kararı
﻿Juventus'ta flaş Kenan Yıldız gelişmesi. Takımdaki geleceği belli oldu
﻿Juventus'ta flaş Kenan Yıldız gelişmesi. Takımdaki geleceği belli oldu
﻿Juventus'ta flaş Kenan Yıldız gelişmesi. Takımdaki geleceği belli oldu
﻿Berkay Özcan'dan ülke puanı açıklaması
﻿Berkay Özcan'dan ülke puanı açıklaması
﻿Berkay Özcan'dan ülke puanı açıklaması
﻿Enes Ünal'a İspanyol devi kancayı taktı. Milli yıldıza servet ödenecek
﻿Enes Ünal'a İspanyol devi kancayı taktı. Milli yıldıza servet ödenecek
﻿Enes Ünal'a İspanyol devi kancayı taktı. Milli yıldıza servet ödenecek
﻿Ankara’da bankaya silahlı saldırı: 1 yaralı   
﻿Ankara’da bankaya silahlı saldırı: 1 yaralı   
﻿Ankara’da bankaya silahlı saldırı: 1 yaralı   
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.