Manisa'daki yangın İzmir'i kapkara yaptı

İZMİR KARALARA BÜRÜNDÜ

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki atık geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangının dumanları İzmir'i sardı.

Yangından habersiz olan ve güneşli havaya rağmen bir anda gökyüzünde karabulutları gören İzmirliler panik yaşadı.

Manisa'daki yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ederken, bölgeye çok sayıda itfaiye aracı gönderildi.

PATLAMA SESLERİ GELİYOR

Saat 16.30 sularında çıkan yangın halen kontrol altına alınmazken çevre illerden de takviye destek istendi.

Yangına çok sayıda itfaiye ekibi iş makinesi ve tankerlerle müdahale ediliyor. Yangını söndürmek için yapılan çalışmalara yangın söndürme uçağının da destek verdiği bildirildi.

Aynı zamanda yangın bölgesinden ara ara patlama seslerinin de geldiği edinilen bilgiler arasında.

VALİ KARADENİZ: TÜM FABRİKAYI KAPLADI

Yanan fabrikaya gelerek çalışmalar hakkında bilgi alan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangına ilk etapta Manisa'dan 20 itfaiye aracının müdahale ettiğini belirterek, "Ancak yangının tüm fabrikayı kaplaması sonucu İzmir'den de takviye ekip istendi ve şu an 37 itfaiye aracı, 10 tanker ve 3 helikopter ile yangına müdahale ediliyor." dedi.

Yangına müdahale edilen nokta sayısını arttırmak için iş makineleriyle yeni giriş noktaları açtıklarını dile getiren Karadeniz, "Başka bir fabrikaya sıçramaması için özellikle ağırlık bu noktada, kontrol altına almaya çalışıyoruz. Ayrıca fabrika sahasına daha çok yönden müdahale edebilmek için iş makinesi getirildi. Bunlar başka giriş kanallarını açarak itfaiye araçlarına farklı kollardan da müdahale etmesini sağlayacaklar. Herhangi bir yaralanma ve can kaybı şu an yok" diye konuştu.

Yangın sonucu yükselen siyah duman, İzmir'in birçok noktasından görülüyor.