Manisa'nın Kula ilçesindeki Maki yangını kontrol altına alındı

Kaynak: DHA
Manisa'nın Kula ilçesindeki Maki yangını kontrol altına alındı

Manisa'nın Kula ilçesindeki Güllüdere mevkisinde çıkan maki yangını, hızlı müdahaleyle 3 saat içinde kontrol altına alındı.

Yangın, Sandal Mahallesi ile Narıncalıpıtrak Mahallesi arasında saat 16.30 sıralarında başladı. Henüz nedeni belirlenemeyen yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine Kula İtfaiye Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi. Ancak arazi koşulları zor olduğundan, Kula Orman İşletme Şefliği ekipleri de söndürme çalışmalarına katıldı.

Yangın, saat 19.30'da kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Yaklaşık 50 dönümlük bir alanı etkileyen yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, soruşturma başlatıldı.

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