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  • Manken Melissa Daşdemir Fashion TV'ye gelin oldu. Ünlü iş insanı bekarlığa veda etti

Manken Melissa Daşdemir Fashion TV'ye gelin oldu. Ünlü iş insanı bekarlığa veda etti

Paris’te ve Dubai’de başarılı defilelere baş manken olarak katılan Melissa Daşdemir, FashionTV Türkiye yönetim kurulu başkanı Enis Onat ile Paris’te evlenerek Fashion TV’ye gelin oldu.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 09:46
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Manken Melissa Daşdemir Fashion TV yönetim kurulu başkanı Enis Onat ile Paris'te evlendi.

Manken Melissa Daşdemir Fashion TV'ye gelin oldu. Ünlü iş insanı bekarlığa veda etti
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FashionTV Türkiye yönetim kurulu başkanı Enis Onat Paris’te evlenerek bekarlığa veda etti. Önemli moda organizasyonlarına imza atan Enis Onat gelin adayını da yine moda dünyasından seçti ve son dönemde özellikle yurt dışında başarıları ile adından sıkça söz ettiren model Melissa Daşdemir ile Paris’te evlendi.

Paris’te ve Dubai’de başarılı defilelere baş manken olarak katılan Melissa Daşdemir, FashionTV Türkiye yönetim kurulu başkanı Enis Onat ile Paris’te evlenerek bu kez gerçekten gelinlik giyip moda dünyasına Fashion TV’ye gelin oldu.

Enis Onat, Melissa Daşdemir çifti sessiz sedasız evlenerek dünya evine girerken, nikah tarihine denk gelen deprem felaketi nedeniyle de düğün tarihini ertelediklerini belirterek bayram sonrası İstanbul’da düğün planladıklarını dile getirdiler.

 

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