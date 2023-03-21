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Zerrin Tekindor'un gençliğini oynayacak sürpriz isim belli oldu

Zerrin Tekindor'un da kadrosunda olduğu "Yüz Yıllık Mucize"nin ilk bölümü perşembe günü yayınlanacak.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 14:31
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Zerrin Tekindor'un gençliğini oynayacak sürpriz isim Cemre Gümeli oldu.

Zerrin Tekindor'un gençliğini oynayacak sürpriz isim belli oldu
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Zerrin Tekindor “Yüz Yıllık Mucize” dizisiyle ekrana dönüyor. Emmy Ödüllü yönetmenimiz Hilal Saral’ın yönettiği diziyi başarılı kadın senaristlerimizden Nuran Evren Şit yazıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ebru Şahin ile Birkan Sokullu’yu buluşturan dizinin ilk bölümü bu perşembe yayınlanacak. OGM Pictures imzalı dizide Zerrin Tekindor’un gençliğini güzel bir oyuncu canlandıracak.

Merakla beklenen dizinin flashback sahnelerinde Süreyya rolüne hayat veren Zerrin Tekindor’un gençliğini Cemre Gümeli canlandıracak.

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