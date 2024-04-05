Mansur Yavaş 16 Belediye Başkanı ile Anıtkabir'i ziyaret etti

31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 60 ile seçilen Mansur Yavaş, 16 belediye başkanı ile beraber Anıtkabir ziyaretinde bulundu.

Mazbata almalarının ardından 16 belediye başkanı ile beraber Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anıtına ziyarette bulunan Yavaş takdir topladı. Atatürk mozolesine çelenk bırakan Yavaş daha sonra ise Anıtkabir özel defterini imzaladı.

Yazısında tek idealinin başkent Ankara’yı dünya başkentleri ile yarışır bir başkent haline getirmek olduğunu belirten Yavaş, “Aziz Atatürk, sizin öncülüğünüzde milletimizin topyekun en büyük eseri olan Cumhuriyetimizin ana karargahı Başkent'te, yine milletimizin takdiriyle ikinci kez belediye başkanı seçilerek manevi huzurunuza geldim.

Aziz hatıranız önünde bir kez daha söz veriyorum; bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kimseyi ayırt etmeden, adil, şeffaf ve katılımcı bir anlayışla kentimizi yönetmeye devam edeceğim.

Milletimizin tarihten bugüne süregelen kadim özelliklerini ve evrensel hakları gözeterek Ankara'ya, Ankaralılara ve milletimize hizmet etmeyi sürdüreceğim.

Türk milletine olan sevginiz ve geleceğimize ışık tutan ilkeleriniz, her zaman olduğu gibi bundan sonra da en büyük yol göstericimiz olacaktır. Tek idealimiz, sizin yol göstericiliğinizde Başkent Ankara'yı dünya başkentleriyle yarışır bir kent haline getirmektir. Ruhunuz şad olsun.”