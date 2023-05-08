Mansur Yavaş: 85 milyon bir arada, sevgi dili kazanacak

ABB Başkanı Mansur Yavaş, seçim çalışmalarını yürüttüğü resmi Twitter hesabından, yeni bir video yayınladı.

“85 MİLYON BİR ARADA”

Yavaş’ın hesabından “Bizi birleştiren sevgidir, saygıdır. Yalnızca oy verenlere değil; aynı toprakları paylaştığımız, aynı derdin ortağı olduğumuz herkese hizmet edeceğiz. 85 milyon bir arada, sevgi dili kazanacak” notuyla paylaşılan videoda miting ve halk buluşmalarından kesitler bir araya getirildi.

“SEVGİ DİLİNİ HÂKİM KILACAĞIZ”

Videoda Yavaş’ın şu sözleri yer aldı:

“Bizler, hiç kimseyi siyasi görüşüne veya başka bir şeye göre ayırmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hiçbir zaman ‘şu’cu, bu’cu’ seçmen diye bakmıyoruz. Biz Ankara’da seçimi kazandık. Bu saatten sonra biz rozetimizi çıkarttık. Bizim karşımızda düşman filan yok. Cumhur İttifakı’na oy verenler de başımızın tacıdır, Millet İttifakı’na oy verenler de… Cumhur İttifakı’na oy vereceklere de saygı duyuyoruz, Millet İttifakı’na oy verenlere de saygı duyulmasını istiyoruz. Cumhur İttifakı’na da Millet İttifakı’na da oy verenler, hepsi başımızın üstündedir. Yuh çekip de nefesinizi dahi harcamayın. Sevgi dilini hâkim kılacağız. Biz geleceğiz daha iyi yöneteceğiz, olay bu kadar basit.” (ANKA)