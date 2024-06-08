Mansur Yavaş AKP ve MHP oyları ile başkan seçildi

31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından Marmara Belediyeler Birliği ve Türkiye Belediyeler Birliği’nden sonra Tarihi Kentler Birliği’de AKP’den CHP’ye geçti.

İstanbul’da yapılan 2024 yılı 1. olağan meclis toplantısında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği’nin yeni başkanı seçildi.

Meclis oturumuna birliğin önceki başkanı AKP’li Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör katılım göstermedi. Güngör’ün toplantıya çocukları üniversite sınavına girdiği için katılmadığını duyurdu.

İLK KEZ GİZLİ OYLAMA YAPILDI

Oturumda, CHP'li üyeler, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı, başkan adayı olarak gösterdi. AKP’li üyelerin gösterdiği aday da Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk oldu.

Önceki dönemde tek adayla seçime gidildiği ve rekabet olmadığı için açık oylama yapılıyordu. Bu seçimde iki aday olduğu için tüzük gereği ilk kez gizli oylama yapıldı.

Gizli oylama ile birlik başkanı, meclis başkan vekilleri, encümen üyeleri seçildi.

ÇOK SAYIDA AKP'Lİ VE MHP'Lİ YAVAŞ'A OY VERDİ

Yavaş, CHP’nin 424 delegesinin bulunduğu seçimde 495 oy aldı. 426 delegesi olan AKP ve MHP’nin adayı Mehmet Öntürk ise 221 oyda kaldı. Sonuçlara göre çok sayıda AKP ve MHP’li üyenin Mansur Yavaş’a oy verdiği ortaya çıktı.

“KÜLTÜRÜMÜZÜ KORUYOR GELECEK KUŞAKLARA AKTARIYORUZ”

Birlik başkanlığına aday gösterilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oy verme işlemleri sırasında yaptığı açıklamada “Tarihi Kentler Birliği’ne Beypazarı Belediye Başkanıyken kurucu üye olmuştum 2000 yılında. 2000 yılından 2019 yılına kadar çok güzel çalışmalar yapıldı. Yine 2019’da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumuzda da yaptığımız çalışmalar birkaç tane ödül aldı. Tarihin, kültürün korunması bizim atalarımıza karşı en büyük borcumuzdur. Geleceğe bunların uzanması lazım ve bunun da sonuçlarını ben hem Beypazarı'nda gördüm. Ankara'da da göreceğiz. Hem kültürümüzü koruyoruz, hem gelecek kuşaklara aktarıyoruz. Bir yandan da turizm ve istihdam sağlıyor” dedi.

"CHP’NİN YERİNDE OLSAM ADAY BİLE ÇIKARTMAZDIM”

AKP’nin adayı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de Hatay’ı sarsan 6 Şubat depremini hatırlatarak “Hatay kadim bir şehir. Medeniyetler şehri, tarih şehri. Bildiğiniz gibi Roma döneminde dünyanın üçüncü büyük ülkesi. Böyle bir tarih olunca da böyle bir görev için aday olduk. İnşallah Hatay'ımızla beraber ülkemizdeki tüm tarihi eserleri ayağa kaldırmak için bu ülke içinde hem de uluslararası platformda gayret göstereceğiz. Bu işin biraz siyasetin dışında olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü tarih, kültür, medeniyetler şehri olan bir şehir yerler bir olmuş. Ben Cumhuriyet Halk Partisi’nin yerinde olsaydım bu konuda hassas davranır, aday bile çıkartmazdım. Çünkü bu siyaset üstü bir konu. Ama maalesef işi siyasete döküyorlar. Hayırlısı olsun. Neticeyi bekliyoruz” diye konuştu.

İMAMOĞLU DESTEK VERDİ, OY KULLANDI

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da meclis toplantısına katılarak oy kullandı.

İmamoğlu oyu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada “Hayırlı olsun. Mansur Yavaş başkanımız ve değerli heyeti Tarihi Kentler Birliği’nde iz bırakacağına eminim. İnşallah güzel bir dönem olur. Mansur Yavaş Başkanımıza ve heyetine şimdiden başarılar dilerim” dedi.

İMAMOĞLU'NA DA AKP'DEN OY GİTMİŞTİ

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Meclis Toplantısında gerçekleştirilen oylamada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu en fazla oyu alarak Birlik Başkanı seçildi.

Ekrem İmamoğlu’na AKP’li belediye başkanlarının da oy verdiği ortaya çıktı. TBB’de büyükşehir, il ve nüfusu 100 binin üzerinde olan ilçe belediyelerinin başkanları doğal delege kabul ediliyor. Seçilmiş delegelerle birlikte TBB’nin delege sayısı 868’e ulaşıyor.

Yaşanan olay AKP’de adeta bir krize yol açtı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yaşanan duruma tepki gösterdiği öğrenildi. Erdoğan, delegelerin tamamını oy kullanmaya getiremeyen AKP Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ı azarladı. Kongreye kadar makamda kalmak istediği belirtilen 75 yaşındaki Yusuf Ziya Yılmaz’ın istifası istendi.

Yusuf Ziya Yılmaz’ın “Ekrem İmamoğlu’na oy veren AKP’li belediye başkanlarını bulacağım bana müsade edin" diye genel merkez koridorlarında bağırdığı öğrenildi.