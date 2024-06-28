Mansur Yavaş'ın 15 yıllık danışmanı veda etti

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın basın danışmanı olarak görev yapan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin görevinden istifa ettiğini açıkladı.

İstifasını sosyal medya hesabından paylaşan Gültekin, yaklaşık 15 yıldır Yavaş’ın danışmanlığını yapıyordu.

"VEDA ZAMANI"

Gültekin, istifasını sosyal medya hesabı X’den duyurdu.

"Veda zamanı..." diyen Gültekin, "Öğretmenim, ağabeyim ve Başkanım Sayın Mansur Yavaş'a hizmet etmek benim için büyük bir onurdu. Ömür boyu gönül bağımız sürecektir. Hakkınızı helal ediniz. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.