Mansur Yavaş'ın 15 yıllık danışmanı veda etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mansur Yavaş'ın 15 yıllık danışmanı veda etti

Yaklaşık 15 yıldır Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın basın danışmanlığını yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın basın danışmanı olarak görev yapan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin görevinden istifa ettiğini açıkladı.

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İstifasını sosyal medya hesabından paylaşan Gültekin, yaklaşık 15 yıldır Yavaş’ın danışmanlığını yapıyordu.

"VEDA ZAMANI"

Gültekin, istifasını sosyal medya hesabı X’den duyurdu.

"Veda zamanı..." diyen Gültekin, "Öğretmenim, ağabeyim ve Başkanım Sayın Mansur Yavaş'a hizmet etmek benim için büyük bir onurdu. Ömür boyu gönül bağımız sürecektir. Hakkınızı helal ediniz. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.

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