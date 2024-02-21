Mansur Yavaş için ‘büyükşehiri batırdı' diyen AKP'li Turgut Altınok'a yurttaştan tepki: Söylediklerinize inanıyorsanız...

Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı AKP’li Turgut Altınok, önceki başkentte yaptığı açıklama sırasında bir yurttaşın tepkisiyle karşılaştı.
Seçim çalışmaları kapsamında Çankaya'da bulunan Altınok, rakibi ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı eleştirdi.
NOW TV'nin kamerasına yansıyan görüntülerde Altınok, "Büyükşehir Belediye Başkanı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni batırmıştır, iflas ettirmiştir" ifadelerini kullandı.
Altınok'a tepki gösteren yurttaş ise, "Söylediklerinize inanıyorsanız söyleyecek bir şeyim yok. Televizyona çıkın bu halk da görsün neyin doğru neyin yanlış olduğunu" dedi.
AKP’li Altınok ise yurttaşın televizyon yayını çağrısına, "Ben hazırım, memnuniyetle" karşılığını verdi.