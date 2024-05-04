Mansur Yavaş mal varlığını ve borçlarını belediyenin girişine astı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, kendisinin ve eşinin malvarlığını Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin girişine astı.

İlanda, "2019 yılı Mansur Yavaş malvarlığı ile 2024 yılı Mansur Yavaş mal varlığı" ile "Nursen Yavaş malvarlığı" başlıkları altında varlık kalemleri yer aldı.

Ayrıca mevcut borçlar da ilanda yer aldı.

Belediyenin girişine asılan ilanda hem Mansur Yavaş’ın hem de eşi Nursen Yavaş’ın sahip olduğu mal varlıkları yer aldı. Açıklanan mal varlıklarında banka hesaplarında bulunan paralar ve taşınmazlar yer aldı. Öte yandan ‘Borçlar’ kısmında da Mansur Yaval’ın bir miktar kredi borcu yer aldı.