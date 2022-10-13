Mansur Yavaş'tan Ankara’nın başkent oluşunun 99. yıl dönümü mesajı: Atamızın emanetini hep birlikte geleceğe hazırlıyoruz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara’nın başkent oluşunun 99. Yıl dönümü sebebiyle sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Yavaş’ın sosyal medya hesabından bir video ile birlikte paylaştığı mesaj şöyle:

“Milli Mücadelenin karargahı, genç Cumhuriyetin göz bebeği Ankara'mızın başkent oluşunun 99. yılında Atamızın emanetini hep birlikte geleceğe hazırlıyoruz. 99. yaşın kutlu olsun Ankara'm”

Yavaş’ın paylaştığı ve milli mücadele yıllarından görüntülerin yer aldığı videoda şu mesajlar yer aldı:

“Bir kent… Dört bir yanı düşmanla sarılmış. Dimdik ayakta duran bir kent. Esaret zincirini kıran, enginlere sığmayan bir kent. Kuvay-ı Milliye ruhuna hayat veren, özgürlüğe atılan ilk adımların izini taşıyan, büyük bir inanca yuva olan bir kent başkent. 99. Yaşın kutlu olsun Ankara’m”



