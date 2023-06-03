Mansur Yavaş'tan Foça'ya ziyaret

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Foça’yı ziyaret etti. Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, "Ülkemizin en önemli siyasetçilerinden değerli büyüğüm Mansur Başkanımızı ilçemizde görmekten dolayı mutluyuz. Bu ziyaret vesilesi ile kendisine belediyemizin faaliyetleri ve yenilikçi projeleri hakkında bilgiler verme ve tavsiyelerini dinleme fırsatımız da oldu" dedi.

Mansur Yavaş'tan Foça'ya ziyaret

ABB Başkanı Mansur Yavaş, bugün Foça Belediyesi'ni ziyaret etti. Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Başkan Mansur Yavaş’ı makamında ağırladı. ABB Fomget Gençlik Spor Kulübü Kadın Futbol Takımının oynayacağı Süper Lig play-off final maçını izlemek için İzmir’e gelen ABB Başkanı Mansur Yavaş, İzmir’in ilçesi Foça’yı ziyaret etmekten ve Başkan Fatih Gürbüz ile bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu belirtti.

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Ziyarette, ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın eşi Nursen Yavaş, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz’ün eşi Seçil Gürbüz ve CHP Foça İlçe Başkanı Ayla Yılmaz da yer aldı. Gürbüz, Yavaş’a ziyareti anısına Foça Kızı seramiği ve Citttaslow Foça biblosu hediye etti.

Gürbüz, "Ülkemizin en önemli siyasetçilerinden değerli büyüğüm Mansur Başkanımızı ilçemizde görmekten dolayı mutluyuz. Bu ziyaret vesilesi ile kendisine belediyemizin faaliyetleri ve yenilikçi projeleri hakkında bilgiler verme ve tavsiyelerini dinleme fırsatımız da oldu" dedi.

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