Mansur Yavaş'tan HÜDAPAR'a: Beni şikayet etmişler, şeref madalyamdır

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayları Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "PKK'nın görüşleri belli; Türk bayrağıyla sorunlu, özerklik, federasyon istiyor. HÜDA PAR'da aynı. Beni şikayet etmişler; şeref madalyamdır. " dedi.

Mansur Yavaş'tan HÜDAPAR'a: Beni şikayet etmişler, şeref madalyamdır

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayları Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Giresun'da vatandaşlara seslendi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, açıklamalarında şunları söyledi:

* Seçime mi savaşa mı gidiyoruz belli değil? 31 Mart'ta da 'biz gidersek şöyle olur, böyle olur' dediler. Rantı bırakmak istemediler. Ankara'yı parsel parsel sattılar. 'Biz gidersek devletin bekası gider' dediler. Seçildiğimizde söktükleri T.C. tabelalarını astık. Demokrasiyi katledenlere İstanbul halkı 800 bin oy farkla ders verdi.

* Çılgın projemiz yok. Ankara halkına harcıyoruz parayı. Türkiye’de artık çılgın proje adı altında gerekli gereksiz sizin paranızı harcatmayacağız. Onlar için denizin dibi görüldü yapsalardı şimdiye kadar yaparlardı.

HÜDA PAR'A SESLENDİ

* PKK'nın görüşleri belli; Türk bayrağıyla sorunlu, özerklik, federasyon istiyor. HÜDA PAR'da aynı. Beni şikayet etmişler; şeref madalyamdır. HÜDA PAR'ın başkanına sesleniyorum, senden utanıyorlar da ittifak yapıyoruz diyemiyorlar. Beni mahkemeye vereceğine onlara laf söylesene.

* Bu seçim kadeh kaldıranlarla, alnı secdeye gidenlerin seçimidir.' Kimin ne kadar inancı var Cenab-ı Allah'tan başkası bilemez. Ankaralı bizi seçti; ertesi gün sabah namazımızı kıldık Bismillah dedik göreve başladık.

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