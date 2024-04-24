Mansur Yavaş'tan sığınmacı çıkışı. 'Milletimiz ‘bir mülteci tampon bölgesi’ işlevini reddetmektedir'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle düzenlediği resepsiyonda diğer ülkelerin Ankara’daki büyükelçilerini ve misyon temsilcilerini konuk etti. Yavaş, düzenlediği resepsiyonda önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye’ye gelen sığınmacılar hakkında açıklamalarda bulunan Yavaş, 18 Mart 2016 tarihinde gerçekleşen Türkiye – Avrupa Birliği Zirvesi'nde alınan kararların Türkiye'nin üzerindeki sığınmacı yükünü iyice artırdığını ve kontrol edilemeyen bir göç akışına yol açtığını ifade etti.

Türkiye’nin sadece göçmenler için bir geçiş ülkesi olmaktan çıktığını belirten Yavaş, göçmenlerin Türkiye’de kaldığını, bu durumun da yarattığı toplumsal huzursuzluk, demografik baskı, sosyo-kültürel ve ekonomik çatışmalar, mevcut durumun sürdürülemez olduğunu ifade etti.

“MİLLETİMİZ ‘BİR MÜLTECİ TAMPON BÖLGESİ’ İŞLEVİNİ REDDETMEKTEDİR”

Türk milletinin endişeli olduğunu belirten Yavaş, “Türkiye coğrafyasındaki müstesna rolünün bilincindedir. Tam da bu sebeple milletimiz ‘bir mülteci tampon bölgesi’ işlevini reddetmektedir. Ülkemizin üzerine yüklenen bu yük, hakkaniyetle ve rasyonellikle bağdaşmamaktadır” ifadelerini kullandı.

“AB ÜYELİĞİ TEMEL HEDEFİMİZ ARASINDA”

Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği hakkında konuşan Yavaş, Avrupa Birliği üyeliğinin temel hedefleri arasında yer aldığını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hedef olarak gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşma yolunda Avrupa Birliği’ne giriş projesine büyük önem verdiklerini, bunun ülkemiz için vazgeçilmez olduğuna inandıklarını, Ancak, son dönemde, Türkiye’nin Avrupa Birliği ile olan ilişkilerinde, üye statüsü yerine ‘dış ilişkiler’ çerçevesinde yer almasının oldukça düşündürücü olduğunu belirtti.

Yavaş, Avrupa Birliğinin Türkiye'ye yönelik adımlarının geleceğe dair net bir yol göstermediğini de belirtti.