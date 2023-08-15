Mantar hastalığı nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavi yöntemleri nelerdir?

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanlar gerek hasta olmadan önce gerekse sağlıklarını korumak için hastalıkları tanımayı tercih ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan nefes dağlığıyla ilgili detayları internet kullanıcıları arama motorlarında aratmaya sürdürüyor.

Bu hastalıklardan birisi olan mantar hastalığıyla ilgili detaylar…

MANTAR HASTALIĞI NEDİR?

Cilt hastalıkları içinde mantar enfeksiyonları oldukça sık rastlanan ve dermatologlar tarafından kolayca tanınan hastalıklardır. Mantar hastalığı yeryüzünde bulunan binlerce tür küf ve mantardan kaynaklanır. Bu türlerin yaklaşık 100 kadarı insan ve hayvanlar üzerinde hastalık yapabilmektedir.

MANTAR HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Tahriş

-Pullu cilt

-Kızarıklık

-Kaşıntı

-Şişme

-Kabarcıklar

-Bağışıklığın düşük olduğu bazı durumlarda kişilerde akciğer enfeksiyonu veya hayati risk oluşturabilen enfeksiyonlar görülebilir.

MANTAR HASTALIĞI TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Mantar hastalığı en yaygın olarak görülen cilt problemlerinden biridir. Deri döküntüleri ve kaşıntılardan dolayı rahatsız edici bir hastalık olabilir.

İlaçlarla tedavisi mümkün olsa da öncesinde önleyici önlemler almak mantar enfeksiyonlarına yakalanmama konusunda oldukça etkilidir.

Ciltte kızarıklık, döküntü gibi bir değişiklik fark edildiğinde hızlıca bir sağlık uzmanına danışmak olası ciddi komplikasyonları önlemek için en etkili yöntemdir.