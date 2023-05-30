Mantar toplamak için gittiği ormanda kayboldu

Denizli'nin Bekilli ilçesinde, mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan Ayşe Koç (75) için arama kurtarma ekiplerinin yaptığı çalışmada sonuç alınamadı.

Mantar toplamak için gittiği ormanda kayboldu

DHA’nın haberine göre, ilçenin Gömce Mahallesi'nde oturan Ayşe Koç, pazar günü öğleden sonra eşiyle birlikte otomobille ormandan geçerken aracı durdurup mantar aramak için ağaçların arasına girdi. Saatler geçmesine rağmen Koç'un geri dönmemesi üzerine eşi Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve İl Afed ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. AFAD ve jandarma ekipleri bugün bölgede arama çalışması yaptı. Havadan doron ile de yapılan aramalara rağmen Ayşe Koç'un izine rastlanmadı. Arama çalışmalarına yağmur nedeniyle ara verildi. Koç'u arama çalışmaları sabah devam edecek.

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