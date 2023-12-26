Mantık hatasını 11 saniyede bulmak için IQ’nuzun 130 olması gerekiyor. Bakalım siz bulabilecek misiniz? Hodri meydan

İnsanların görsel zekâlarını ve dikkatlerini sınamak için son zamanların popüler yöntemlerinden biri de mantık soruları.

Bu mantık sorularından biri de sosyal medyada gündem oldu.

Söz konusu mantık sorusunda normal görünen bir banyodaki mantık hatası soruluyor.

Mantık hatasını sadece 11 saniyede bulabilmek için insanın IQ’sunun 130 olması gerektiği savunuluyor.

İşte o mantık sorusu:

Bu görseldeki mantık hatasını 11 saniye içinde bulabildiyseniz yüksek IQ oranına sahipsiniz demektir.

Eğer bulamadıysanız üzülmeyin. Çünkü insanların büyük bir bölümüyle aynı kaderi paylaşıyorsunuz demektir.

IQ turnusolü bir test olan bu görseldeki mantık hatasını bulmak için ilk akla gelenin kalıpların dışında düşünmeniz gerekiyor.

Resimdeki mantık hatası ise aşağıda görebileceğiniz gibi banyoda birden fazla mutfak gerecinin bulunması.