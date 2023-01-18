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Yann Sommer'in yeni takımı belli oldu. Yılın futbolcusu seçilmişti

Bayern Münih, Borussia Mönchengladbach'tan Yann Sommer'i kadrosuna kattı.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 23:32
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Manuel Neuer'in yerine geldi: Sağlık kontrolünden geçecek

Yann Sommer'in yeni takımı belli oldu. Yılın futbolcusu seçilmişti
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Bayern Münih, sakatlanarak sezonu kapatan Manuel Neuer'in yerine Borussia Mönchengladbach'tan 34 yaşındaki Yann Sommer'i kadrosuna kattı.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK

Almanya'dan Bild'in haberine göre; Bayern Münih'in Yann Sommer'i kadrosuna kattığı ve oyuncunun kısa süre içerisinde sağlık konrolünden geçeceği aktarıldı.

Haberin devamında, tecrübeli kalecinin Bayen Münih ile 2025'e kadar bir sözleşme imzalayacağı ve bu transferde yaklaşık 8 milyon euroluk bir bonservis bedeli ödeneceği öğrenildi.

2014'TE TAKIMA KATILMIŞTI

İsviçre Milli Takım kalecisi Yann Sommer, 2016 ve 2018'de İsviçre'de yılın futbolcusu seçilmişti.

Mönchengladbach,Sommer'i en son 2014'de FC Basel'den 9 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.

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