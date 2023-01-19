Bayern Münih Yann Sommer'i açıkladı

Bayern Münih, kayak yaparken bacağını kıran ve sezonu kapatan Manuel Neuer'in alternatifini buldu.
Kulüpten yapılan açıklamada Borussia Mönchengladbach'ın 34 yaşındaki İsviçreli kalecisi ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Bayern CEO'su Olier Kahn yaptığı açıklamada "Yann Sommer bizim için çok değerli bir takviye oldu. Hem Bundesliga hem de milli takım düzeyinde çok önemli tecrübeye sahip. Takımımıza çok katkı vereceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandıç
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