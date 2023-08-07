Manu'nun 52 milyon euro'luk yeni kalecisi orta sahadan gol yedi

Manchester United'ın Inter'den transfer ettiği kaleci Andre Onana, Lens ile oynanan hazırlık maçında orta sahadan gol yedi.

Manu'nun 52 milyon euro'luk yeni kalecisi orta sahadan gol yedi

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Premier Lig ekibi Manchester United, kaleci De Gea ile sözleşme yenilememiş ve İspanyol kaleci takımdan ayrılmıştı.

Bunun üzerine Kırmızı Şeytanlar, Serie A devi Inter forması giyen Andre Onana'yı 52 milyon euro'ya transfer etti.

OLD TRAFFORD'DA ORTA SAHADAN GOL YEDİ
Kamerunlu kaleci, Lens ile oynanan hazırlık maçının 23. dakikasında orta sahadan gol yedi.

Florian Sotoca, orta sahadan çektiği şutla topu ağlara gönderdi.

Andre Onana bu gol sonrası büyük üzüntü yaşadı.

İlk yarıyı 1-0 geride kapatan Manchester United, ikinci yarıda kendine gelerek maçı 3-1 kazanmayı başardı.

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