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Fenerbahçe Maor Yashilirmak ile yollarını ayırdı. Geldiği gibi geri döndü

Fenerbahçe, denemeye aldığı Maor Yeshilirmak'ı beğenmedi ve yollarını ayırdı.

Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar - 11:42
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Maor Yashilirmak Fenerbahçe denemelerinde seçilmedi

Fenerbahçe Maor Yashilirmak ile yollarını ayırdı. Geldiği gibi geri döndü
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Altyapı çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, A Takım için denemeye aldığı 2005 doğumlu Türk asıllı İsrailli stoper Maor Yashilirmak'ı beğenmedi ve yollar ayrıldı. İsrailli oyuncu ülkesine döndü.

TÜRK PASAPORTU DA BULUNUYOR

18 yaşındaki oyuncunun hem İsrail hem de Türk pasaportu bulunduğu ifade edilirken, ilk etapta alt yaş takımlarında oynatılmak üzere denemeye alınmıştı.

FC ASHDOD'DA OYNUYOR
UEFA Gençlik Ligi'nde FC Ashdod takımın da U-19 kategorisinde forma giyen Yashilirmak, 4 maça çıktı. Gol ve asist üretemedi.

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