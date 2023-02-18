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Jesus Fenerbahçe'den ayrılıyor. Hem Brezilya basını hem de Rivaldo açıkladı

Fenerbahçe taraftarını üzecek haberi dünyaca ünlü yıldız futbolcu Rivaldo verdi. Jesus, sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılacak.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 20:28
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Fenerbahçe'ye Jesus şoku! Ayrılacak

Jesus Fenerbahçe'den ayrılıyor. Hem Brezilya basını hem de Rivaldo açıkladı
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Sezon başında Fenerbahçe'ye gelen tecrübeli teknik adam Jorge Jesus'la ilgili çarpıcı gerçeği Brezilya basını açıkladı. UOL.br'nin haberine göre Portekizli çalıştırıcı kararını verdi. Jesus Brezilya Milli Takımı veya Flamengo'nun başına geçmeye sıcak bakıyor. 

RIVALDO'DA DA SÖYLEDİ

Geçtiğimiz ay İstanbul'da Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ile görüşen Brezilya futbolunun efsane ismi Rivaldo, milli takımla ilgili olarak flaş bir açıklama yaptı.

Brezilya'da Flamengo ile Libertadores kazanan Jorge Jesus ile ilgili konuşan Rivaldo "Jorge Jesus'u iyi bir seçenek olarak görüyorum. Türkiye'de Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve Brezilya Milli Takımı'nın başına geçmeyi kesinlikle kabul eder. Çünkü Brezilya futboluyla iyi bir özdeşleşmesi var." sözlerini kullandı.

TANRI ONU KUTSASIN
Ocak ayında İstanbul ziyaretinde Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ile görüşen Rivaldo, sosyal medya hesabından tecrübeli teknik adamla fotoğrafını paylaşarak "Jorge Jesus ile ilgili geçmişte çok güzel şeyler duymuştum. Bugün tanışma fırsatı buldum ve harika bir teknik direktör ve insan olduğunu gördüm. Alçakgönüllü ve samimi biri. Tanrı, Jorge Jesus'u hayatının her adımında kutsasın." ifadelerini kullanmıştı.


 

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