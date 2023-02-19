19 Şubat 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Fenerbahçe'de Enner Valencia şoku

Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda biten Enner Valencia'nın yeni takımının belli olduğu ileri sürüldü

Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar - 06:18
Takip Et

Valencia'yla ilgili bomba iddia

Fenerbahçe'de Enner Valencia şoku
+
Aa
-

Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Enner Valencia ile görüşmelerini sürdürürken, ortaya çarpıcı bir iddia atıldı.

Fotomaç'taki habere göre Fenerbahçe ile anlaşamayan Valencia, Brezilya'nın Internacional takımıyla el sıkıştı.

Haberde iddia Brezilya basınına dayandırılırken, Internacional'ın sarı lacivertli kulübe başvuruda bulunmaya hazırlandığı ileri sürüldü.

Enner Valencia, bu sezon Fenerbahçe'nin gol yükünü taşıyan isim oldu.

Süper Lig'de 18 karşılaşmada sahaya çıkan Valencia, 20 gol atarken 4 de asiste imza attı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Uyanık sigortacıların deprem fırsatçılığı. Deprem bölgesi dışında bakın ne yapıyorlar
1
﻿Uyanık sigortacıların deprem fırsatçılığı. Deprem bölgesi dışında bakın ne yapıyorlar
﻿Uyanık sigortacıların deprem fırsatçılığı. Deprem bölgesi dışında bakın ne yapıyorlar
﻿Ruslardan Kahramanmaraş depremi için şok iddia: İki gün önce tespit edildi
2
﻿Ruslardan Kahramanmaraş depremi için şok iddia: İki gün önce tespit edildi
﻿Ruslardan Kahramanmaraş depremi için şok iddia: İki gün önce tespit edildi
﻿Midtsjö Murat Sancak'ı şaşırttı 
3
﻿Midtsjö Murat Sancak'ı şaşırttı 
﻿Midtsjö Murat Sancak'ı şaşırttı 
﻿YSK’dan Erdoğan ve Arınç’a kötü haber. Ankara kulislerinden sızanı Mustafa Balbay açıkladı
4
﻿YSK’dan Erdoğan ve Arınç’a kötü haber. Ankara kulislerinden sızanı Mustafa Balbay açıkladı
﻿YSK’dan Erdoğan ve Arınç’a kötü haber. Ankara kulislerinden sızanı Mustafa Balbay açıkladı
﻿Japon taraftarlar Hiroşima'da Türkçe pankart açtı: Geçmiş olsun Türkiye
5
﻿Japon taraftarlar Hiroşima'da Türkçe pankart açtı: Geçmiş olsun Türkiye
﻿Japon taraftarlar Hiroşima'da Türkçe pankart açtı: Geçmiş olsun Türkiye
﻿Oğuzhan Uğur Haluk Levent'le kendisini hedef gösteren imamı yerin dibine sokacak cevabı anında verdi
6
﻿Oğuzhan Uğur Haluk Levent'le kendisini hedef gösteren imamı yerin dibine sokacak cevabı anında verdi
﻿Oğuzhan Uğur Haluk Levent'le kendisini hedef gösteren imamı yerin dibine sokacak cevabı anında verdi
﻿Malatya’da deprem soruşturması: 25 kişi tutuklandı
7
﻿Malatya’da deprem soruşturması: 25 kişi tutuklandı
﻿Malatya’da deprem soruşturması: 25 kişi tutuklandı
﻿Diyarbakır'da kolonları olmayan 40 yıllık bina depremde hasar almadı
﻿Diyarbakır'da kolonları olmayan 40 yıllık bina depremde hasar almadı
﻿Diyarbakır'da kolonları olmayan 40 yıllık bina depremde hasar almadı
﻿Ghezzal'ın dönüşü muhteşem oldu
﻿Ghezzal'ın dönüşü muhteşem oldu
﻿Ghezzal'ın dönüşü muhteşem oldu
﻿Park halindeki tıra çarptı, yaralanan arkadaşını araçta bırakıp kaçtı
﻿Park halindeki tıra çarptı, yaralanan arkadaşını araçta bırakıp kaçtı
﻿Park halindeki tıra çarptı, yaralanan arkadaşını araçta bırakıp kaçtı
﻿Porto-Rio Ave maçında duygusal anlar: Atsu'yu unutmadılar
﻿Porto-Rio Ave maçında duygusal anlar: Atsu'yu unutmadılar
﻿Porto-Rio Ave maçında duygusal anlar: Atsu'yu unutmadılar
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.