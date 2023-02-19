Fenerbahçe'de Enner Valencia şoku

Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Enner Valencia ile görüşmelerini sürdürürken, ortaya çarpıcı bir iddia atıldı.

Fotomaç'taki habere göre Fenerbahçe ile anlaşamayan Valencia, Brezilya'nın Internacional takımıyla el sıkıştı.

Haberde iddia Brezilya basınına dayandırılırken, Internacional'ın sarı lacivertli kulübe başvuruda bulunmaya hazırlandığı ileri sürüldü.

Enner Valencia, bu sezon Fenerbahçe'nin gol yükünü taşıyan isim oldu.

Süper Lig'de 18 karşılaşmada sahaya çıkan Valencia, 20 gol atarken 4 de asiste imza attı.