Trendyol Süper Lig’de gaza basan Fenerbahçe’nin başarısındaki en önemli aktörlerden birisi hiç kuşkusuz Marco Asensio. Transferinden kısa bir süre sonra fiziksel eksiklerini gideren İspanyol yıldız, golleri ve asistleriyle sarı-lacivertlileri sırtladı.

'FENERBAHÇE'DE DEVRİM YAPTI'

İspanyol medyası da dünyaca ünlü oyuncunun performansına kayıtsız kalamadı. AS Gazetesi, Marco Asensio için "Fenerbahçe'de devrim yaptı" başlığını kullandı.

Kanarya'da toplam 12 maçta süre bulan Asensio, 4 gol atarken, 1 de asist yapmayı başardı.