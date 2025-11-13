Trendyol Süper Lig’de gaza basan Fenerbahçe’nin başarısındaki en önemli aktörlerden birisi hiç kuşkusuz Marco Asensio. Transferinden kısa bir süre sonra fiziksel eksiklerini gideren İspanyol yıldız, golleri ve asistleriyle sarı-lacivertlileri sırtladı.

Marco Asensio devrimi! - Resim : 2

'FENERBAHÇE'DE DEVRİM YAPTI'

İspanyol medyası da dünyaca ünlü oyuncunun performansına kayıtsız kalamadı. AS Gazetesi, Marco Asensio için "Fenerbahçe'de devrim yaptı" başlığını kullandı.

Kanarya'da toplam 12 maçta süre bulan Asensio, 4 gol atarken, 1 de asist yapmayı başardı.

