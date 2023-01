﻿Mardin Artuklu Üniversitesi akademik personel alacak

Resmi Gazete'de Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada:

''Üniversitemiz Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretini Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Mardin Artuklu Üniversitesi Akademik

Yükseltme ve Atama Esasları Yönergesi hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.'' denildi.

Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunumun 48'inci maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen diğer şartları taşımaları gerekmektedir.

1-Profesör kadrosuna başvuracakların, başvurdukları bölümü belirtir forma özgeçmiş, doçentlik belgesinin tasdikli suretini veya karekodlu e-Devlet çıktısı, nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı suretini, 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan ] (bir) adet dosyayı teslim edeceklerdir. Ayrıca bilimsel dosyaya PDF formatında 6 (altı) adet USB eklenecektir. Kamu hizmetinde bulunanlar ve daha önce çalışıp ayrılmış olanlar dahi hizmet belgelerini, müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. Profesör kadrosuna atanacaklar, daimi statüde görev yapacaklardır.

2- Doçent kadrosuna başvuracakların, başvurdukları bölümü belirtir forma özgeçmiş, doçentlik belgesinin tasdikli suretini veya karekodlu e-Devlet çıktısı, nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı suretini, 2 adet Fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosyayı teslim edeceklerdir. Ayrıca bilimsel dosyaya PDF formatında 4 (dört) adet USB eklenecektir. Kamu hizmetinde bulunanlar ve daha önce çalışıp ayrılmış olanlar dahi hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. Doçent kadrosuna atanacaklar, daimi statüde görev yapacaklardır.

3-Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, başvurdukları bölümü belirtir forma özgeçmiş, doktora belgesinin tasdikli suretini veya karekodlu e-Devlet çıktısı, nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı suretini, 2 adet fotoğraf ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosyayı teslim edeceklerdir. Ayrıca bilimsel dosyaya PDF formatında 4 (dört) adet USB eklenecektir. Kamu hizmetinde bulunanlar, daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

4- Yabancı ülkelerden alman diplomaların Üniversitelerarası Kurulu tarafından denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Diğer Açıklamalar ve Önemli Hususlar;

- Üniversitemiz birimlerinin internet sayfalarından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Adaylara ayrıca yazdı tebligat yapılmayacaktır.

- İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal etme ve güncelleme hakkına sahiptir.

- Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde sadece bir kadroya başvurabilecektir. Birden fazla kadroya başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.

- Adayların Üniversitemiz Akademik Yükseltme ve Atama Esasları Yönergesinin 3. maddesinin d fıkrası uyarınca, Rektörlüğümüzce oluşturulan Akademik Değerlendirme Komisyonu tarafından öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adayların aranan koşullara taşıyıp taşımadığı ile ilgili Ön inceleme yapılacak olup bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

- Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak veya yapılması halinde iptal edilecektir.

-* Bu kadrolara başvuran adaylarım YDS. YÖKDİL veya YÖK tarafından muadil kabul edilen bir yabancı dil sınavlarının birinden asgari 55 (Elli Beş) puan aldıklarını belgelemeleri gerekmektedir.

- Tıp Fakültesi öğretim üyesi kadrolarına başvuran adaylarım lisans, yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve doçentlik diplomalarının aslı ya da resmi kurum/noter onaylı veya karekodlu e-Devlet çıktısı suretini teslim etmelidir.

- Adayların Üniversitemiz Akademik Yükseltme ve Atanma Esaslarına göre oluşturulan puanlama tablosunu doldurularak müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

Başvuru Süresi ve Yeri:

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazetc'de yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür. Profesör ve doçent başvuruları Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğüne (Personel Daire Başkanlığı), Doktor öğretim üyesi başvuruları ise ilgili birime şahsen veya posta ile yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belge ile yapılan başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

AÇIKLAMALAR

1 Doçentliğin Radyoloji alanında almış olmak.

2 Doçentliğin Kardiyoloji alanında almış olmak.

' Tıpta Uzmanlık eğitimini Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanında tamamlamak. Ergenlerde ve ebeveynlerinde dikkat eksikliği ve hipcraklivitc bozukluğu bulunmasının ergenlerin bağlanma örilntülcri üzerine etkisi ile ilgili çalışma yapmış olmak.

11 Tıpta Uzmanlık eğitimini Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında tamamlamak.

5 Tıpta Uzmanlık eğitimini Genel Cerrahi alanında tamamlamak.

ö Tıpta Uzmanlık eğitimini Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında tamamlamak.

' Tıpta Uzmanlık eğilimini Patoloji alanında tamamlamak

8 Doktorasını Türk Dili ve Edebiyatı alanında yapmış olmak. Osmanh dönemi Türk Basını ve Poslmodcrn roman üzerine çalışma yapmış olmak.

9 Süryani tarihi, kültürü, ilahiyatı ve diasporası üzerine çalışmalar yapmış olmak.

IL Doktorasını Arap Dili ve Bclagati alanında yapmış olmak. Söylem analizi, fonetik ve Arapça öğretimi hakkında çalışmaları olmak.

11 14. yüzyıl Farsça Mcvlid temalı mesneviler üzerine çalışmalar yapmış olmak.

12 Psikoloji Bölümü lisans mezunu olmak. Ergen Psikopatolojisi ile ilgili çalışına yapmış olmak.

*' Doçentliğini Makro İktisat alanında alınış olmak. Uluslararası Mal ve Hizmet Ticareti vc Bölgesel Kalkınma üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Doçentliğini Yönetim ve Strateji alanında almış olmak. Kurumsal Mantıklar ve Mubbing alanında çalışmalar yapmış olmak.

15 Doktorasını İşletme alanında yapmış olmak. Blockchain İş modelleri ve Blockchain için yönetişim alanında çalışmalar yapmış olmak.

-fr Doktorasını Temel İslam Bilimleri alanında yapmış olmak. Tasavvufta Keşf meselesi konusunda çalışma yapmış olmak.

1; Kclam-Fclscl'c bağlamında kavram gerçekçiliğini mukayeseli çalışmış olmak.

18 Gebelik ve dişi/erkek üreme sağlığı üzerine çalışmaları olmak.

Doçentliğini Spor Bilimleri alanında almış olmak. Masaj ve Engelli Bireyler üzerine çalışmalar yapmış olmak. Karaciğer kanseri ve yağlı karaciğer hastalıkları ile ilgili çalışma yapmış olmak.

.* Yeşil Nanoteknoloji. Anlidiyahetik ve Sitogenetik alanında çalışmalar yapmış olmak.



' Kolon Kanseri konusunda çalışma yapmış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında en az 10 (On) yıl çalışmış olmak.

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim lİyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alınacaktır.

Genel ve Aranan Şartlar

-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

-ALES' ten en az 70. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme vc nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

-Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

- Devlet yükseköğretim kurunılarınm araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

-Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

-Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda alatna yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde: yükseköğretim kunımlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

- İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal etme ve güncelleme hakkına sahiptir.

Muafiyet

-Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkla ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurulularında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

-Meslek Yüksekokullarının, ilgili Yönetmeliğin 6'ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

Başvuruda İstenen Belgeler

-Başvuru dilekçesi

-Özgeçmiş

-ALES Belgesi (E-devlet çıktısı)

-Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (Meslek Yüksekokullarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz)

-Diploma Belgesi {Başvuruda belgenin onaylı sureti veya karekodlu E-devlet çıktısı)

-Lisans Mezuniyet Transkripti (Başvuruda belgenin onaylı sureti veya karekodlu E-devlet çıktısı)

-Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı fotokopisi

-Askerlik Durum Belgesi {Güncel E-devletten alınmış karekodlu)

1 (bir) adet vesikalık fotoğraf

-İlanda aranan şarta bağlı olarak Yüksek Lisans veya Doktora yaptığına ilişkin öğrenci belgesi (E-devlcttcn alınan karekodlu öğrenci belgeleri ön değerlendirmede kabul edilir, E-devlet harici öğrenci belgelerinin mutlaka aslı veya ıslak imzalı/mühürlii onaylı olmalıdır.)

-İlanda aranan şarta bağlı olarak tecrübe belgesi (Çalışılan işyerinden alınan, çalışılan alanı vc tarihleri gösterir belgeye Sosyal Güvenlik Kurulularından veya E-devletten alınacak karekodlu belgenin eklenmesi gerekmektedir.)

-İlanda aranan şarta bağlı olarak ders vermenin belgelendirilmesi gerekmektedir.

AÇIKLAM ALAR: Adayların yukarıda istenen belgeler ile ilgili birime şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden kuruntumuz sorumlu değildir. Herhangi bir kamu kurumanda çalışanların, çalıştıkları kuramlarından alacakları onaylı veya karekodlu E-devlet çıktısı 'Hizmet Belgesini'' dosyalarına eklemeleri zorunludur. Yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Adaylar birden çok programa başvuramazlar. Birden fazlasına müracaat eden adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır. Eksik ve imzasız-onaysız belgelerle yapılacak başvurular ile süresi içinde yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

AÇIKLAMALAR

1 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü lisans mezunu olmak. Beden Eğitimi ve Spor Anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

2 Spor Yöneticiliği veya Antrenörlük Eğitimi Bölümü lisans mezunu olmak. Beden Eğitimi ve Spor Anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

3 Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü lisans mezunu olmak. Gastronomi ve Mutfak Sanalları Anabilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

4 Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü veya Turizm İşletmeciliği Bölümü lisans mezunu olmak. Gastronomi ve Mutfak Sanatlarında veya Turizm İşletmeciliği Anabilim dalında doktora yapıyor olmak.

5 Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak. Hemşirelik Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olup. Hemşirelik Anabilim dalında doktora yapıyor olmak.

6 Bahçe Bitkileri Anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Bahçe Bitkileri Anabilim Dalında doktora yapıyor olup. Yükseköğretim kurulularında ders vermiş olmak.

7 Makine Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Makine Mühendisliği Anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olup. Makine Mühendisliği Anabilim dalında doktora yapıyor olmak. Belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyeti sonrası en az 5 (Beş) yıl mühendislik deneyimi olmak.

8 Tezli yüksek lisans programı mezunu olmak. Yurtiçi (Üniversitelerin Bilimsel Araştırma Projeleri hariç), yurtdışı veya uluslararası, kurum/kuruluşiarca desteklenen en az 1 (Bir) projede süresi 6 (Altı) aydan az olmamak üzere çalışma deneyimine sahip olmak.

Q İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim Tercümanlık veya Uluslararası İlişkiler Bölümlerinin birinden lisans mezunu olup, bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.

10 Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği veya Türkçe Öğretmenliği Bölümü lisans mezunu olup, ilgili anabilim dallarında birinden tezli yüksek lisans mezunu olmak.

11 İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı veya İngilizce Mütercim Tercümanlık bölümlerinden birinden lisans mezunu olup, bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.

12 Sağlık Hukuku Anabilim dalında yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla hukuk alanında cn az 10 (On) yıl deneyim sahibi olmak.

11 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü lisans mezunu olmak. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

14 İlahiyat veya İslami İlimler Fakültesi lisans mezunu olmak. Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalında tezli yüksek lisans mezunu olup. Kufan-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalında doktora yapıyor olmak. Hafızlık belgesine sahip olmak,

15 Arap Dili ve Eğitimi, Arap Dili ve Edebiyatı, Arap Dili ve Kültürü, Arapça Öğretmenliği veya Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak.