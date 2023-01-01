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Mardin Kızıltepe’de icradan satılık depo

T.C. Kızıltepe İcra Dairesi tarafından Mardin Kızıltepe'de 162 m² depo icradan satılacak.

Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar - 13:29
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Mardin Kızıltepe’de icradan satılık depo

Mardin Kızıltepe’de icradan satılık depo
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ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Mardin İl, Kızıltepe İlçe, HANİKAHARZEM Mahalle/Köy, 151 Ada, 1 Parsel, 37 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz 1166.85 m2 arsa üzerinde bulunan binadaki bodrum kat 37 nolu bağımsız bölüm olan 648/22740(hisseye karşılık gelen alan=33.05m2) arsa paylı depo niteliğindeki taşınmazdır. Şehir imar planında bitişik nizam 8 katlı konut altı ticaret alanında kalmaktadır. Binanın yapı tarzı betonarmedir. Zemin Kat hariç kat yükseklik maksimum 3.20m'dir.Ön bahçe mesafesi 5m, yan bahçe mesafesi 3m'dir. Konu taşınmaz Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne yaklaşık 750m, Mardin havalimanına ise yaklaşık 850m mesafededir. Taşınmazın depo olarak kullanıldığı, duvar ve tavanlarının sıvalı olduğu, zemininde ise henüz döşeme olmadığı, şap betonu olarak kaldığı gözlemlenmiştir. Konu taşınmaz 162m2 brüt alana sahiptir. 6-10 yıllık betonarme binadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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