﻿Mardin Mazidağı SYDV geçici işçi alacak

İŞKUR'un internet sayfasında yer alan bilgilere göre; Mardin Mazidağı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), geçici eğitici olmak üzere 1 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 13 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

1- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak

2-4 Yıllık Lisans Mezunu olmak

3-Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

4-18-40 yaş arası olmak

5-Son 6 aydır Mazıdağı İlçesinde ikamet ediyor olmak

6-Kamu haklarından mahrum bulunmamak

7-Türk Ceza Kanunun 53. Maddesinde belirlenen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasının yada affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Devlet sınırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinse istismarı, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma suçlarından mahkuk olmamak,

8-Görevini devamlı yapabilmesine engel olabilecek akıl sağlığı, vücut sağlığı engelli bulunmamak (Sağlık raporu ibrazı istenecektir)

9-Üniversitelerin eğitim fakültelerinden, formasyon almış olması şartıyla fen- edebiyat fakültelerinden veya psikolojik danışmanlık ve rehberlik, sosyoloji, çocuk gelişimi, sosyal hizmet alanlarından lisans mezunu olmak,

10-ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak (2021 veya 2022 yıllarına ait KPSS puanları geçerli olacaktır.)

11-Başvurular Mazıdağı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına şahsen yapılacaktır.

12-2021 veya 2022 yıllarında yapılan geçerli KPSS P3 puanına göre en yüksek puana sahip adaydan başlamak üzere, alınacak personel sayısı 5 (Beş) katı ada sözlü sınava çağrılacaktır. Mülakat komisyonun hiçbir adayı yeterli bulmaması halinde, komisyon kararı ile personel alımı iptal edilip yeniden ilana çıkabilir. Bu durumda başvuran adaylar hiçbir hak talebinden bulunamazlar.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-Kimlik Fotokopisi

2-Adli Sicil Belgesi

3-Askerlik durum belgesi (a- Askerlikle ilgisi bulunamamak b- Askerlik çağına gelmemiş bulunmak C- Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak)

4-Diploma

5-1 adet fotoğraf

6-KPSS sonuç belgesi (2021 veya 2022 yılı)

7-İkametgah belgesi

8-Çalışmasında bir engel olmadığını gösteren sağlık raporu