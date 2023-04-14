Mardin'de 14 yaşındaki kız çocuğunun şüpheli ölümü: 6'ncı kattan düşerek can verdi

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 6 katlı bir binanın terasından düşen 14 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre; Yeni Mahalle'de 14 yaşındaki B. B., 6 katlı bir binanın teras katından bilinmeyen nedenle düştü. Kızın düştüğünü görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

B. B.'nin cansız bedeni, otopsi için Mardin’e götürüldü.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.