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Mardin'de 14 yaşındaki kız çocuğunun şüpheli ölümü: 6'ncı kattan düşerek can verdi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 6'ıncı kattan düşen 14 yaşındaki kız çocuğu, yaşamını yitirdi. Çocuğun cansız bedeni otopsi için hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 05:45
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Mardin'de 14 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü: 6'ncı kattan düşerek can verdi

Mardin'de 14 yaşındaki kız çocuğunun şüpheli ölümü: 6'ncı kattan düşerek can verdi
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Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 6 katlı bir binanın terasından düşen 14 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre; Yeni Mahalle'de 14 yaşındaki B. B., 6 katlı bir binanın teras katından bilinmeyen nedenle düştü. Kızın düştüğünü görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

B. B.'nin cansız bedeni, otopsi için Mardin’e götürüldü.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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