Mardin'de 14 yaşındaki gencin kafasına inşattan kapı düştü! Ölüm teğet geçti

Kaynak: İHA
Mardin'de 14 yaşındaki gencin kafasına inşattan kapı düştü! Ölüm teğet geçti
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde inşaat asansörünün halatının kopmasıyla üzerine kapı düşen genç ağır yaralanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi Kilise Caddesinde dün akşam saatlerinde feci bir kaza yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, inşaat halindeki bir binanın daire kapılarını yukarı taşıyan, inşaat asansöründen düşen kapı yoldan geçen 14 yaşındaki gencin üzerine düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edilirken, ağır yaralanan genç ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde, kaldırımda inşaat parçalarıyla oynayan söz konusu genç, bir anda üzerine bir şeylerin geldiğini fark ederek kaçıyor. Kendini kaldırımdan caddeye atan gencin üzerine kapı düştüğü görülüyor.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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