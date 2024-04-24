Mardin'de otomobille çarpışan motosiklet kazası kamerada

Kaynak: DHA
Mardin'de otomobille çarpışan motosiklet kazası kamerada
Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde Nusaybin ilçesine bağlı Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde gerçekleşti. Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen motosiklet, yan yoldan gelen bir otomobille çarpıştı.

Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Öte yandan, kazanın bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıması üzerine inceleme başlatıldı.

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