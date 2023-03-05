Amatör Lig'de taraftarlar birbirlerine girdi. 4 kişi yaralandı

Bölgesel Amatör Lig’in 16’ncı haftasında Mardin 1969 Spor, 21 Kasım Şehir Stadyumu’nda Mazıdağı Fosfat Spor’u ağırladı.



TARAFTARLAR BİRBİRİNE SALDIRDI

Gergin başlayan ve 1-1 biten karşılaşmanın ardından Mazıdağı Fosfat Spor taraftarları, ev sahibi ekibin tesislerine ve taraftarlarına taşlarla saldırdı.



OLAYDA 4 KİŞİ YARALANDI

Diğer taraftarların da taşlarla karşılık vermesi üzerine olaylar büyüdü.

Polisin biber gazı ile müdahale ettiği olaylarda, atılan taşlarla yaralanan ve biber gazından etkilenen 4 kişi yaralandı.

Yaralılara müdahale etmek isterken taşların isabet ettiği bir ambulansta ise maddi hasar oluştu.

Polisin uzun uğraşları sonucu taraftarların dağıtılmasıyla olaylar sona erdi.