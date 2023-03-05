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Amatör Lig'de taraftarlar birbirlerine girdi. 4 kişi yaralandı

Bölgesel Amatör Ligi'nde oynanan Mardin 1969 Spor ve Mazıdağı Fosfat Spor arasında oynanan mücadelede taraftarlar birbirlerine girdi.

Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar - 18:36
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Mardin'de oynanan mücadelede taraftarlar birbirlerine girdi

Amatör Lig'de taraftarlar birbirlerine girdi. 4 kişi yaralandı
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Bölgesel Amatör Lig’in 16’ncı haftasında Mardin 1969 Spor, 21 Kasım Şehir Stadyumu’nda Mazıdağı Fosfat Spor’u ağırladı.

TARAFTARLAR BİRBİRİNE SALDIRDI
Gergin başlayan ve 1-1 biten karşılaşmanın ardından Mazıdağı Fosfat Spor taraftarları, ev sahibi ekibin tesislerine ve taraftarlarına taşlarla saldırdı.

OLAYDA 4 KİŞİ YARALANDI
Diğer taraftarların da taşlarla karşılık vermesi üzerine olaylar büyüdü.
Polisin biber gazı ile müdahale ettiği olaylarda, atılan taşlarla yaralanan ve biber gazından etkilenen 4 kişi yaralandı.
Yaralılara müdahale etmek isterken taşların isabet ettiği bir ambulansta ise maddi hasar oluştu.
Polisin uzun uğraşları sonucu taraftarların dağıtılmasıyla olaylar sona erdi.

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