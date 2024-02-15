Mardin'de sokakta yürürken silahlı saldırıda yaralandı

Mardin'in Koçhisar Mahallesi Ersoylu Caddesi 326’ncı Sokak'ta meydana gelen olayda, 2 çocuk babası M.Ş.T., sokakta yürürken, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SİLAHLA VURUP OLAY YERİNDEN KAÇTILAR

Başından ve bacağından yaralanan M.Ş.T., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. M.Ş.T.’nin hayati tehlikesinin olduğu belirtilirken, polis ekipleri kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için inceleme başlattı.